La historia de la médico cirujano que atiende con donaciones para ollas comunes: “En el ultimo año de carrera me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson”

“Yo hoy día soy médico cirujano, egresé de la universidad Finis Terrae hace 7 años y en el último año de carrera me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson“. Así cuenta su historia Marcela Henríquez, doctora que atiende gratis o con donación para ayudar a quiénes más lo necesitan, a Ciudadano ADN.

A pesar del diagnostico, Marcela continuó con sus labores. “Egresé y de ahí trabajé en el sistema publico durante varios años hasta que mi cuerpo me dijo: ‘no se puede más, pisa el freno’“, afirmó.

De esta manera, explicó que “el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, que va a avanzando con los años y después de cinco años me costaba escribir, moverme. Entonces tome la decisión de dar un paso al costado y me pensioné por invalidez total”. Además, comentó que el origen de su enfermedad es genético, ya que “mi mamá tiene enfermedad de Parkinson, mi abuelo y un tío abuelo también. A mí me lo diagnosticaron a los 26 años, a mi mama a los 46, a mi abuelo a los 60″.

En ese momento, “estuve un poco deprimida, pero al mismo tiempo renací y me di cuenta que podía seguir haciendo lo que me gustaba, pero que tenía que buscar una forma diferente de hacerlo . Y fue que decidí entender gratis a cambio de donaciones para familias de escasos recursos y en situación de calle”, narró.

Dicha iniciativa comenzó en abril de 2019, siendo para ella “un camino muy lindo, difícil eso sí, pero muy enriquecedor”.

A raíz de lo anterior, Marcela Henríquez contó que “al principio la gente desconfiaba un poco, porque la principio me decían ningún medico atiene gratis, dónde está la letra chica y la verdad es que no había letra chica, no había nada, solamente había que confiar”.

Pero los pacientes llegaban por el boca a boca, “puse lo que hacia en redes sociales, y de a poquito se fue expandiendo lo que hacia. Muchas veces llegaban pacientes recomendados por otros pacientes”.

Además, la médica no solo atiende, sino que también “les entrego los remedios si los tengo, porque también llegan como donaciones”.

Y ella quiso hacer más: “Hoy en día cree una fundación, que de hecho me entregaron el RUT, que se llama Fundación de Bienestar Social CER, CER es una sigla que inventé para confiar, entregar y recibir“.

Actualmente, Marcela Henríquez está organizando las navidades de las ollas sociales y haciendo rifas, para poder llevar alimentos. “Hoy día está la fiesta de navidad, hay cuatro en Santiago Centro, en El Bosque, San Joaquín y Lo Prado”, contó.

Para contactarla, o informarse de las rifas que realiza, se puede visitar el sitio web de su libro, el que también se puede adquirir a través de ese medio, además de El Mundo de Connie, o a través de redes sociales como la “Dra. Desahogos“.