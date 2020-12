Cientos de “mini eclipses”: El fenómeno que sorprendió y se viralizó en redes tras el eclipse de Sol 2020

Si habláramos del “efecto Pinhole”, puede ser que muchas personas no sepan a qué nos estamos refiriendo, pero la verdad es que quienes subieron fotografías de las sombras de los árboles reflejando cientos de “mini eclipses” o medialunas tras el eclipse total de Sol de este lunes 14 de diciembre a las redes sociales, vieron y experimentaron perfectamente qué es dicho efecto.

Y ese fue el fenómeno que se produjo en Santiago y otros lugares del mundo donde el eclipse se vio de forma parcial. El llamado “efecto Pinhole” se refiere a cuando los rayos que provienen de una fuente luminosa y atraviesan un pequeño agujero, reflejan la imagen de la fuente de luz.

Explicado de forma más simple, lo que ocurrió fue que las hojas de los árboles actuaron como “lentes” o “filtros”, reflejando la luz del Sol, que al estar tapada de forma parcial, mostraba exactamente cientos de “mini eclipses” o las medialunas que muchos fotografiaron. Incluso algunos pudieron experimentarlo usando los elementos de cocina que tienen agujeros.

De esta forma, se podía ver el fenómeno astronómico de manera segura ya que al ser un reflejo, no se producía un daño para los ojos. El espectáculo que se dio además, sorprendió gratamente a muchos que no sabían que este era un efecto más del eclipse de Sol en la Tierra.

Watching the #Eclipse2020 in Santiago and what astounded me most is that all the tree shadows on the ground turn into little eclipses.

Can any Astro heads out there explain that for me?!?!? pic.twitter.com/VXhWOVk5i2

— Liam Miller (@tweetLiam) December 14, 2020