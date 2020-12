Shia LaBeouf fue denunciado por su exnovia, FKA Twigs, por abuso físico, emocional y sexual

Este fin de semana, la cantante FKA Twigs reveló que presentó una demanda contra su exnovio, el actor Shia LaBouf, por abusar física, emocional y sexualmente de ella.

Además, la artista de 32 años aseguró que el protagonista de Transformers la infectó conscientemente con una enfermedad venérea.

Según consignó The New York Times, uno de los tantos incidentes ocurrió en 2019, cuando él agredió a Tahliah Debrett Barnett, nombre real de la compositora, en una gasolinera de California.

“Lo que pasé con Shia fue lo peor que me pasó”, confesó FKA Tiwgs al mismo diario. “No creo que la gente piense que esto podría pasarme a mí. Pero le puede pasar a cualquiera”, continuó.

En un email enviado al prestigioso medio estadounidense, el actor dijo que “no tiene perdón” cuando se trata de su alcoholismo y rabietas.

“Fui abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Esta historia me avergüenza y pido disculpas a los que lastimé. No hay nada más que pueda decir”, sostuvo.

A las acusaciónes de FKA Twigs se unió la de la estilista Karolyn Pho, quien también acusó al actor de abuso. En otro correo electrónico, Shia LaBeouf agregó que “muchas de estas acusaciones no son ciertas”, pero se disculpó “con las personas que pudo haber lastimado”.