Joven joyero de la India pasó al libro de los Récords Guiness con este anillo

Un impresionante Récord Guiness fue establecido por una joyería de la India durante estos últimos días. Se trata de un lujoso anillo que está compuesto por más de 12 mil diamantes.

La pieza se llama The Marigold, The Ring of Prosperity (“El anillo de la prosperidad”) y, en detalle, está compuesta por 12.638 diamantes que juntos pesan 165 gramos. El diseño de esta joya está inspirado en la flor de caléndula, la que simboliza la “buena fortuna” en el país de su elaboración.