Maura Rivera sufrió durísimo golpe andando en bicicleta: “La cabeza me rebotó”

La exbailarina de “Rojo”, Maura Rivera, sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que sufrió un durísimo accidente andando en bicicleta, el cual podría haber tenido graves consecuencias.

“Venía llegando a mi casa, o sea llegando, 10 pasos y se me ocurre sacar el control y frenar con esta mano (izquierda) por inercia, no tengo idea por qué ¿Qué pasó? Me fui para adelante. Me saqué la cresta ¡La cresta!“, comenzó diciendo.

Tras ello, Maura añadió que “quedé tirada en el piso mucho rato. Caí con las manos, con la pierna y lo peor de todo es que la cabeza me rebotó en el suelo!“.

Finalmente, Maura indicó: “Si yo no hubiese ido con casco, les juro que hubiese sido peor la caída porque llegué a ver estrellitas, me quedé un rato tirada en el suelo. Pero el casco me protegió de una manera increíble”.