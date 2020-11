El desahogo de Begoña Basauri tras crudo episodio con Felipe Braun: “Cuando sufres un abuso, estás mucho rato tratando de entender por qué te pasa”

Begoña Basauri se sinceró sobre la polémica que protagonizó con Felipe Braun hace 10 años atrás, donde fue acusada de estar con él en una fiesta y que fueran pillados por Mane Swett, quien era pareja del actor en ese entonces.

Por mucho tiempo, las críticas hacia Basauri se multiplicaron por parte de la gente, donde la trataban de mala forma y los garabatos hacia ella de los fanáticos de Swett eran pan de cada día.

“Si yo veo un programa de farándula en que están haciendo bolsa a una persona y todos me culpan de cosas y no hay respuesta de mi parte, porque yo estaba preocupada en ese instante de sanarme de otras cosas… Yo también me odiaría, probablemente“, comenzó diciendo en el programa “Mucho Gusto” de Mega.

En esa línea, añadió que “han pasado diez años y todavía tener que leer comentarios de mujeres, únicamente de mujeres, en que yo digo: ‘¿Cómo en diez años no te das la oportunidad de conocer a una persona y entender que también los medios de comunicación crean realidades y crean realidad que no siempre son la realidad?“.

Tras ello, Begoña aseguró que se arrepiente en “no haber salido a parar los carros de una y haber dicho que ‘paren, cortémosla’. Hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos. No entendíamos cuando alguien no puede consentir es abuso y no tiene segunda lectura. Creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiera sido muy distinta”.

Finalmente, la actriz terminó diciendo que “cuando tú sufres un abuso, uno está mucho rato tratando de entender por qué te pasa“.