Reportera se salva de caer al agua tras derrumbe de un puente: momento fue transmitido por TV

En medio de una transmisión en directo por televisión, una periodista vivió en primera persona el derrumbe de un puente en Carolina del Norte.

La corresponsal de la señal Fox Amber Roberts llegó al lugar para mostrar cómo había aumentado el nivel del agua bajo la plataforma. Fue en medio del despacho periodístico cuando parte del puente cedió a sólo unos pasos de la reportera, poniéndola en peligro junto a su camarógrafo, Jonathan Monté.

“Este puente se está hundiendo, literalmente. Echen un vistazo al suelo y podrán ver que se derrumba”, relataba antes del momento ocurrido en el puente Hiddenite, en el condado de Alexander, según mostró Fox 46.

Luego del incidente, afortunadamente ningún miembro del equipo salió lastimado. Así lo confirmó la propia Amber en su cuenta de Twitter. “Estoy tan agradecida que yo y mi camarógrafo de Fox 46, Jon Monté, estemos bien. Dirijo mis oraciones a la gente de Alexander que ha sido afectada hoy por la inundación”, escribió.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB

— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020