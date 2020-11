Modelo erótica asegura que el Papa Francisco le dio “like” a una de sus fotos en Instagram: video es viral

Nata Garibotto, conocida como Nata Gata, es una popular modelo erótica y streamer que vivió una particular situación en su cuenta de Instagram.

Según mostró en sus redes sociales, la joven oriunda de Brasil y que vive en Miami, recibió un “like” en una de sus fotografías por parte de -nada más, ni nada menos- que el propio Papa Francisco.

Así lo evidenció Nata con un video, en el que abre la cuenta de la autoridad católica y luego vuelve a la suya para demostrar la veracidad del like que habría dado el Papa o su encargado de redes sociales.

En la foto, publicada el pasado cuatro de octubre, aparece la modelo disfrazada y promocionando su sitio web. Tras revelar dicha situación, el Papa habría quitado el “Me gusta” de dicha imagen.

“Ese día fui bendecida”, escribió Nata Gata en una publicación realizada este fin de semana, en donde adjunta el video ambientado con la canción Gangsta’s Paradise de Coolio.

“Después de todo, me iré al cielo”, bromeó la joven en Twitter luego de ver el alcance de su publicación.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020