Carla Pardo evitó hablar en la previa del partido entre Chile y Perú: “Después me dicen que soy sapa”

Una divertida transmisión por Instagram en la previa del partido entre Chile y Perú por las Clasificatorias Sudamericanas, hizo durante este viernes la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo.

La mujer del arquero del Betis respondió preguntas de sus seguidores respecto al cotejo y terminó sorprendiendo con algunas respuestas que dio.

Primero comenzó diciendo que a Bravo “no le gusta bailar” y que a ella le encantan las cumbias.

Pero cuando le consultaron sobre los jugadores de la Roja, indicó que no hablaría de ellos, porque después le juega una mala pasada.

“No me pregunten más de los jugadores, después me dicen que soy sapa. No voy a hablar más de nadie“, lanzó.

Lo anterior fue por su recordado comentario que hizo cuando Chile quedó fuera del Mundial de Rusia 2018, lo que generó un verdadero quiebre dentro del plantel nacional.