Burger King pidió a sus clientes comprar hamburguesas en McDonald’s

Los estragos que ha provocado el Covid-19 en el mundo, ha causado que muchos comerciantes solidaricen con otros, aunque sean de la competencia.

Es el caso de Burger King, quien por medio de un comunicado les pidió a sus clientes que compren en McDonald’s.

“Nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto. Los restaurantes están echando a muchos empleados a la calle y en este momento necesitan vuestro apoyo. Así que, si queréis ayudar, empezad a hacer pedidos de comida a domicilio“, comienzan diciendo en un comunicado lanzado en el Reino Unido.

En el texto, también terminan citando a otras cadenas. “Nunca llegamos a pensar que os animaríamos a hacer pedidos a KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon… o cualquiera de los restaurantes de comida independientes que no hemos mencionado”, agregan.

Finalmente, sostienen que “pedir una Whopper es siempre la mejor opción, pero encargar un Bic Mac tampoco está tan mal“.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020