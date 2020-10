Soa Ledy respondió a las acusaciones en su contra: “Cuando no hay argumentos vienen los ataques personales”

Este miércoles, Egor Montecinos “funó” a Ledy Ossandón a través de sus redes sociales, acusándola de realizar prácticas “poco éticas” cuando ambos eran participantes de Pasapalabra.

Según el joven, todo se originó en el especial de Los Cuatro Fantásticos, cuando Ledy Osandón, Luis Medel, Egor Montecinos y Nicolás Gavilán, debían enfrentarse.

En el post que compartió en Twitter, Montecinos aseguró que Soa Ledy “me contactó con una propuesta cuestionable, por decirlo de alguna manera. Su idea era formar un pacto en el que, en caso de ganar uno de los 4, repartiéramos el dinero“.

“Luego de este intercambio no le respondí y ella asumió (correctamente) que yo no estaba interesado. Si bien en ese momento pude haber sido más tajante al responder, es verdad que este tipo de acuerdos me desagradan bastante“, agregó.

Ante el revuelto que causó esta situación, la profesora calameña decidió defenderse por medio de la misma red social.

“Ahora hay quienes me juzgan por querer compartir un premio. NADA que ocultar, incluso lo afirmé en pantalla: ‘Creo q es demasiado dinero para una sola persona'”, partió diciendo.

“¿Por qué a algunos les perturba TANTO que yo vote RECHAZO? En fin, cuando NO HAY argumentos vienen los ataques personales“, continuó, haciendo referencia a que Egor la “atacó” porque apareció en la franja del rechazo hace algunos días.