Cámara de seguridad captó la insólita forma en la que ganador de Premio Nobel de Economía se enteró del galardón

Eran las 02:15 horas de la madrugada cuando el economista Robert Wilson fue a tocar el timbre de su colega Paul Milgrom para contarle que ambos habían ganado el Premio Nobel de Economía, “por sus mejoras en la teoría de las subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas”.

La cámara de seguridad de Milgrom captó el momento en el que su amigo llegó hasta su puerta para comunicarle la noticia. Según contaron desde el Twitter de la Universidad de Stanford, responsable de viralizar el momento, la esposa del economista se encontraba viendo todo el momento desde su celular en Estocolmo.

“Ella recibió una notificación de la cámara de seguridad en su teléfono. Ella pudo ver en vivo cómo Wilson le dijo a Milgrom que había ganado el Nobel”, describió la publicación y explicaron que el comité del galardón no pudo comunicarse con el economista, por lo que su compañero optó por hacerlo.

En el video, se ve como Robert pregunta: “¿Paul? Soy Bob Wilson. Has ganado el Premio Nobel y están intentando contactar contigo, pero no lo consiguen, no parecen tener tu número”. “Sí… wow. Sí, OK”, respondió medio dormido.

La noticia llegó a oídos de los estadounidenses en la madrugada, puesto que existe una diferencia de nueve horas entre la Real Academia de las Ciencias de Suecia y la ciudad de San Francisco, en donde trabajan. En tanto, el video ha generado miles de reacciones en redes.

Finalmente, el galardón les será entregado en una ceremonia el próximo 10 de diciembre.

Revisa aquí el momento:

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ

— Stanford University (@Stanford) October 12, 2020