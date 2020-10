Julio Jung reveló que fue un “toy boy” en su época de juventud

En el programa “Algo contigo” de Radio EnOnda, el actor Julio Jung realizó una llamativa confesión, que terminó sorprendiendo a las conductoras del espacio.

“Debo reconocer que sí fui un ‘Toy boy’. Yo estaba soltero en la época de Wild On, mucho Urracas, Bars 89, Kamazu, Costa Varúa, pero me gustaba mucho Urracas. Pero claro, en algún minuto pinchaba con mujeres bastante mayores que yo. Estamos hablando de que yo tenía 30 y ellas 42, 45″, lanzó el actor.

En esa línea, agregó que “después del bailoteo vino el ofrecimiento de lucas directamente y si a mí me preguntan a estas alturas de la vida ya no cobro, lo hago gratis… ahí me transformé en un toy boy con esta señorita”.

Consultado si cobró dinero, aseguró que no, aunque terminó confesando que “le dije un precio, pero nunca se cobró porque hubo una atracción entre los dos. Al final como que recibía regalitos. Igual llegamos a una tele, ropa, a perfumes“.