“Una lotería que nadie quiere ganarse”: la historia del niño que se sanó del cáncer en medio de la pandemia

Fue en enero de este año cuando diagnosticaron a Santiago Morales con leucemia. Con sólo cuatro años de edad, esta enfermedad fue un duro golpe para sus padres Andrea y Ricardo, quienes de inmediaro comenzaron el tratamiento para paliar el cáncer que afectaba a su hijo.

De esta forma, el niño oriundo de Dallas (Estados Unidos) no sólo debió enfrentarse al diagnóstico, si no que además a un tratamiento que se extendió en medio del contexto de pandemia mundial.

Tal como contó la pareja al programa Un nuevo día de la señal estadounidense Telemundo, el pequeño enfrentó 93 rondas de quimioterapia en sólo ocho meses, siendo hospitalizado en varias oportunidades, en las que sólo podía recibir a uno de sus padres de visita.

No obstante; los efuerzos dieron sus frutos: Santiago se recuperó del cáncer. “Es un momento, que uno no puede creer que ya terminó con el tratamiento, que ya no va a tener más quimioterapia, que ya no va a sufrir más en la cama, que ya no va a llorar y que uno está afuera de esa etapa”, dijo Ricardo, su padre.

“Yo trabajo en salud y cuidamos mucho su alimentación, pero la verdad que es una lotería que uno no se quiere ganar”, expresó Andrea en conversación con el medio. “Es algo que como padres no esperas. Pasamos momentos difíciles”, contó.

“Estábamos muy estresados porque debido a la situación del coronavirus, las restricciones en el hospital eran demasiadas. No podíamos estar juntos, no podíamos recibir visitas y había que cuidarse mucho”, añadió Andrea.

A pesar de la situación, la madre contó que Santiago siempre se mantuvo muy activo y que incluso suelen salir a trotar juntos.

En tanto, el menor deberá asistir a chequeos médicos por dos años, con objetivo que la enfermedad no vuelva a afectarlo y quede descartada por completo.

Según la American Cancer Society, “la mayoría de las leucemias en niños son agudas. Estas leucemias pueden progresar rápidamente y, por lo general, deben tratarse de inmediato”; en tanto, el mismo sitio señaló que en general el pronóstico de los niños sanados de leucemia suele ser bastante favorable y logran recuperarse y vivir saludablemente.