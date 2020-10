Raquel Argandoña reveló cómo ha llevado adelante su relación: “Estoy tratando de ser fiel alguna vez en mi vida”

La panelista de “Bienvenidos” de Canal 13, Raquel Argandoña, sorprendió a todos esta mañana al referirse a su situación sentimental en el matinal.

Cuando ya se emitían los últimos minutos , Giovanne Canale, exanimador y que ahora está instalado en Estados Unidos, mostró a todos una mansión en la ciudad de Miami. Tras ello, Amaro Gómez-Pablos intervino y se generó un divertido momento.

“Giovanni, hay que preguntarle a Raquel si se sentiría a gusto en esa casa. Recordar además que también que el dueño, el propietario, se mostró particularmente interesado en el color amarillo”, expresó Amaro, aludiendo al color de vestido que tenía Argandoña.

Después de aquellas palabras, Raquel lanzó una particular frase en público. “No, Amaro, yo dije que por ese día yo haría una excepción. Pero yo estoy ocupada. No puedo“.

Finalmente, la panelista fue más allá y aseguró: “Estoy tratando de ser fiel alguna vez en mi vida“.