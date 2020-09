Chino Moreno de Deftones sobre el cuidado de la salud mental: “¿Por qué hay un estigma asociado con la terapia?”

El vocalista de Deftones, Chino Moreno, dio una entrevista a Metal Hammer, donde habló sobre las terapias de salud mental a las que se somete hace algún tiempo.

Primero que todo, el músico admitió que sentía la necesidad de buscar este tipo de ayuda, pero que siempre tuvo miedo debido al “qué dirán”.

“Quería hacerlo, pero a lo mejor tenía miedo”, partió contando.

Luego, agregó que “cuando lo hice, pensé, ‘¿por qué hice esto ahora? ¿Y por qué hay un estigma asociado con la terapia, o por qué pensé que lo había?’ Como si hablar con alguien significara que somos mentalmente inestables”.

“Sinceramente, creo que ni siquiera necesitamos tener un problema para hacer terapia: es saludable“, sostuvo.

Moreno también comentó que cada vez comenzó a sentirse “más aislado y solo”, sobre todo cuando su familia se mudó de Los Ángeles a un pequeño pueblo de Oregon, hace siete años.

“No estaba pasando por nada loco. Pero quería tratar de entender por qué estaba un poco deprimido. Vivo en un lugar hermoso, tengo un trabajo, una familia sana… ¿por qué estaba tan agitado? ”, dijo.

“Ahora siento que mi visión es mucho más clara. No significa que no pase por los mismos desafíos que la mayoría de la gente en su vida diaria, pero ya no veo las cosas tan negras“, confesó.