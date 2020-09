Mamá de Coté López se lució como modelo de la marca de ropa de su hija

María Elena Merino fue parte de la sesión de la temporada de Primavera de Be Active, la línea de ropa de su hija, María José López.

La progenitora de “Coté”, debutó este miércoles como modelo en las fotos que hizo para la colección que creó su retoña.

“Cuando era más chica me ofrecieron ser modelo, pero yo, cero personalidad. Era muy tímida así que nunca acepté“, lanzó en conversación con Las Últimas Noticias.

Tras ello, añadió que “cuando la Cote me mandó un whatsapp, diciéndome: Mamá vas a ser una de mis modelos, pensé ¡Cómo me puede hacer esto! ¡Qué verguenza! Pero por ella hago lo que sea y finalmente me encantó poder hacerlo“.

Se espera que María Elena siga participando en las diversas temporadas de los catálogos de “Coté”.