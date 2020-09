Hina, el perrito que se ha vuelto viral por “estropear” las fotos que su dueña le toma

View this post on Instagram

🐕☘️ * Hina says she wants to make you smile on Monday morning… let her be! 憂鬱な月曜日の朝… ヒナ、皆んなを笑顔にさせたいって、頑張ってた! ・ ・ #lovetheshibainu #inuclub #barked #toppetsnews #dogswithjobs #shibainugram_feature #dog_features #9gagcutedog #shiba #shibagram #shibalover #shibamania #shibapuppy #shibaholics #shibasisters #shibastagram @relaxtime_animals #petcotv #shibashiba_official #shibesiteoflife #インフルエンサー #ここ柴部 #いぬびより #多頭飼い #柴犬マニア #ナデシル #柴犬 #赤根川辰巳荘 #goirish☘️