Javiera Contador sorprende al revelar que se tatuó las cejas

Una sorprendente revelación hizo este lunes la actriz Javiera Contador, tras contarles que decidió tatuarse las cejas por medio de un tratamiento, ya que no le gustaban las que le crecían naturalmente.

Al respecto, partió diciendo que “yo siempre tuve cejas gruesas, cuando hice mi primera teleserie me las depilaron y definieron para el personaje de ‘Veronica’ en ‘Loca Piel’”.

Tras ello, la actriz añadió: “Por tratar de mantenerlas finitas de repente me iba al chancho y sin darme cuenta las terminé teniendo como un hilo”.

Finalmente, Javiera comenzó a averiguar sobre de qué trataba el microblading, que es un tatuaje de cejas que se hace pelo por pelo.

“Conocí a Francisca. Me contó sobre su trabajo, me mostró fotos y decidí dar el paso. Al principio estaba muy asustada de quedar con la “ceja maquillá” para siempre. ¡Y por suerte no pasó”, manifestó Contador.