La confesión sexual de Vanessa Borghi: “Me gusta vestirme de enfermera o colegiala”

A través de una conversación con Martín Cárcamo y Diana Bolocco en el programa de redes sociales “Pijama Party”, Vanessa Borghi reveló una inesperada y sorprendente confesión sexual, dejando todos los tapujos de lado.

Consultada sobre qué es lo que más le gusta hacer en la cama, indicó: “De todo, pero más que lo que le guste a la otra persona, es con lo que yo también me siento cómoda. Porque si voy a sentirme incómoda, no. No me gusta mucho eso de los bailecitos, a mí me gusta llegar con un atuendo, así como de colegiala, de enfermera, de vez en cuando con un látigo si se portó mal (ríe). Pero a los hombres les gustan los disfraces”.

Tras ello, aseguró que “le gusta dominar la situación“, agregando que “no veo nada de malo en eso. Todos podemos disfrutar de la sexualidad siempre y cuando quieran las dos personas y que ninguna sea manipulada por la situación o utilizada. Es sexo libre me gusta”,

Finalmente, Borghi se refirió sobre si le gustaba ocupar juguetes sexuales: “Sí, pero me gusta más jugar entre las dos personas más que utilizar cosas anexas“.