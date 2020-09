Video “body positive” de Belén Soto dividió a los usuarios de redes sociales

El pasado lunes, Belén Soto publicó a través de su cuenta de Instagram un video en ropa interior, en el que hizo una “invitación a mostrarnos reales”. Sin embargo, el registro audiovisual sigue dando que hablar en las redes sociales.

Durante esta jornada, el nombre de la actriz se mantuvo dentro de lo más comentado en Twitter a nivel nacional, con reacciones dispares entre los usuarios de la red social, generando un gran debate al respecto.

“Vi el video de la Belén Soto, y para ser honesto, no sé que tan válidamente pueda erigirse como body positive, cuando es evidentemente flaca…“, escribió un cibernauta.

En tanto, otros se mostraron en favor del mensaje de la actriz. “Decir que el video de la Belén Soto es una burla al body positive y cuestionar sus inseguridades con su cuerpo, lo encuentro satánico (…) Cada unx vive sus propias inseguridades…”, comentó una tuitera.

Asimismo, la actriz, a través de su Instagram, se refirió a las reacciones que recibió luego del polémico video.

“He recibido harta buena onda, comentarios positivos, buena energía, a otros les pareció algo extraño y otros no están preparados para este tema de conversación. Hoy más que nunca entre las mujeres debemos tener compañerismos, debemos dejar de juzgar, la competencia, de tener envidia, y por primera vez ponernos en el lugar de nuestra compañera”, manifestó.

Gente defendiendo a Belén Soto por su video de body positive y gente criticándola por apropiarse de una causa que no le corresponde. Lo que no entiendo es que mujeres de ambas posiciones que hablan tanto de feminismo sigan opinando y discutiendo en base a cuerpos ajenos.

me conflictua lo de la belen soto porque yo al tener un cuerpo delgado, también tengo ene inseguridades que se vienen arrastrando de hace años, no tengo una relación sana con la comida, pero aún así no podría posicionarme en este discurso del body positive pq entiendo que +

belén soto tuvo que apretar el poto para que se le viera la celulitis, mientras yo no necesito hacer eso para que se me note.

la diferencia es que ella se siente cómoda al mostrar eso, y la aplauden. yo no me veo haciéndolo. ¿será porque su cuerpo es hegemónico y el mío no?

