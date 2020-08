Miguel Bosé es sorprendido usando mascarilla justo después que se manifestara en contra de su uso

Hace uno días atrás Miguel Bosé causó polémica al hacer un llamado a la gente a que no use mascarillas para combatir el coronavirus, incluso citó teorías conspirativas para no usar este accesorio, llamando a una marcha en contra de estas.

Tras ello, y aunque parezca insólito, el cantante fue sorprendido usando una mascarilla después de asistir a un supermercado a realizar compras.

El cantante español fue fotografiado por unos testigos del hecho y causó mucha sorpresa entre sus fanáticos, quienes lo trataron de inconsecuente.