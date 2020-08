Dueño del museo de los Warren descartó desaparición de muñeca Annabelle : “Aquí está. Así que terminemos con esos rumores”

Este viernes, las redes sociales nos despertaron con la noticia de que la muñeca real de Annabelle se “escapó” de su vitrina en el museo de los Warren, ubicado en Connecticut.

La muñeca que dio vida a películas como Annabelle y que también apareció en El Conjuro habría desaparecido del lugar sin dejar rastro algunos.

Sin embargo, este sábado el dueño del museo y yerno de la familia Warren, Tony Spera, descartó tajántemente la desaparición de famosa muñeca.

“Annabelle está aquí en toda su gloria original, nunca dejó el museo (…) tenemos alta tecnología aquí, si hubiese abandonado el museo yo me hubiese enterado al instante, o si algo pasara o si alguien entrara”, enfatizó.

En esa línea, agregó: “Pero Annabelle está aquí. No fue a ninguna parte. No se fue de viaje, no viajó en primera clase y no fue a visitar a su novio. Aquí está. Así que terminemos con esos rumores. Aprecio la preocupación, yo estaría preocupado si Annabelle realmente escapara, porque ella no es algo con lo que se pueda jugar“.