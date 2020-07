Fallece el primer perro en el mundo debido al coronavirus

Una triste noticia informaron este jueves desde Estados Unidos, país donde confirmaron que falleció el primer perro en el mundo debido al coronavirus.

Se trata de un pastor alemán que vivía con sus dueños en Nueva York, siendo su caso observado por los Laboratorios Nacionales de los Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura.

Según se informan desde AS “el can contrajo el virus en el país norteamericano y comenzó a luchar para respirar a mediados de abril, justo antes de su séptimo cumpleaños. Según sus informes médicos, también tenía un linfoma (un tipo de cáncer), lo que pudo complicar su estado de salud una vez se infectó”.

Por su parte, los propietarios de Buddy, aseguraron en conversación con National Geographic que sintieron mucha pena y frustración que no se investigara más lo que esta enfermedad podría provocar en los caninos, calificando el hecho como sumamente confuso.

En el planeta tan solo se han registrado 25 casos de infecciones de mascotas por Covid-19, aunque la de Buddy es la primera muerte oficial.

“Le dices a la gente que tu perro era positivo y te miran como si tuvieras diez cabezas (…) Buddy fue el amor de nuestras vidas. Trajo alegría a todos. No puedo entenderlo“, se lamentó la dueña del can, Allison Mahoney.

Buddy, the first dog in the U.S. diagnosed with the coronavirus, has died. His family shared their frustrations and heartbreak with @natashaldaly https://t.co/jxDUNm8spv

— National Geographic (@NatGeo) July 30, 2020