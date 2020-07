El romántico saludo de Cristián Sánchez a Diana Bolocco en su cumpleaños

En el cumpleaños número 43 de Diana Boloco, su marido, Cristián Sánchez, la sorprendió con un romántico saludo en su cuenta de Instagram.

El animador acompañó la publicación con un video de cuando la conductora del “Mucho Gusto” era pequeña, hecho que hizo que se llenara de comentarios por parte de sus seguidores.

“Feliz cumple. No has cambiado nada y eso me encanta. Eres tan auténtica, transparente, divertida, cariñosa. Eres tú desde siempre y siempre. Eso me enamoró y me enamora cada día. No podría vivir sin ti y sin esa alma noble que te refleja totalmente. Te amo”, le dijo Sánchez a su esposa.

Algunas de las respuestas que destacaron fueron las de Adriana Barrientos, Stefan Kramer, Martín Cárcamo y Kika Silva.