La furiosa reacción en vivo de Marisela Santibañez contra un carabinero

Una furiosa Marisela Santibañez encaró durante este miércoles a un carabinero que fue testigo de la detención de dos adultos mayores en las inmediaciones del Congreso Nacional. La diputada le alegó al funcionario que no debían efectuar tal procedimiento, considerando que las personas no se encontraban haciendo actos de provocación o desmanes.

“Usted me vio aquí, yo estaba parada al lado suyo. No hubo ninguna manifestación hacia Carabineros. ¡¿Por qué no me responde?! Si yo soy tan autoridad como usted (…) con todo respeto. Los dos estábamos presentes y tenía solamente una bandera”, lanzó la parlamentaria.

En esa línea, añadió contra el carabinero que “no había ninguna manifestación, ellos iban pasando porque venían de comprar. Yo vi cómo sacaron sus celulares. Si es que efectivamente no tienen los permisos, se los tienen que llevar, pero si los tienen… y yo voy a ir ahora a Carabineros a ver”.

“Lamento ser testigo de esto“, cerró diciendo sumamente molesta Marisela.