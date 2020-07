Pancho Saavedra tras filtración de su matrimonio: “Ves lo peor del ser humano”

En conversación con Francisca García Huidobro durante el programa “Sigamos de largo” de Canal 13, Francisco Saavedra habló de uno de los temas que más ha afectado su vida privada: la filtración de su matrimonio.

Al respecto, el comunicador sostuvo: “Quiero ser honesto. En este país, las cosas siguen siendo tema y la violencia de las redes sociales a mí me agobia. Ves lo peor del ser humano. Y cuando te casas con otra persona, la agresión se amplifica porque, por último, que me disparen a mí, pero que no le disparen a la otra persona“.

En esa línea, “Pancho” añadió: “Nunca he negado, ni nunca he andado inventando ser otra persona que la que todos conocen que soy. ¿Por qué uno tiene que andar presentándose como: ‘Hola, soy heterosexual; hola, soy homosexual; hola, soy bisexual’ ¿Por qué?“.