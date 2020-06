Nelson Mauri cambió de rubro luego que se acabara “Bailando por un sueño”

Luego que se acabara el estelar de Canal 13 “Bailando por un sueño”, Nelson Mauricio Pacheco se tuvo que reinventar y encontrar otro trabajo, asegurando durante este viernes que ahora reparte medidos por medio del delivery conocido como Uber Eats.

Al respecto, comenzó diciendo que “la cuenta la tiene mi novio, y se dio esta posibilidad de trabajar. Yo tengo mi camioneta parada y es una forma de hacer luquitas en esta situación, porque la verdad es que no hay bolsillo que aguante esta pandemia”.

Al respecto, agregó: “Primero fue el cuento del estallido social. Yo llegué de Estados Unidos el 16 de octubre, no me fui a la quiebra pero me costó mucho sacar adelante mi negocio, vender mi mercadería, quedé encalillado con unas tarjetas de crédito y después el coronavirus vino como a rematar todo”, relató Pacheco

Al referirse de nuevo trabajo como repartidor señaló que “mi único ingreso es mi camioneta. Menos mal es petrolera y gasta poco. Se dio esta oportunidad y este par de días lo hemos hecho súper bien. No es tan difícil tampoco“.

Finalmente, se refirió a las medidas sanitarias que toma. “Tenemos mucho alcohol gel y cosas para desinfectar los pedidos, no podemos abrir nada para chequear que esté todo en orden”, cerró.