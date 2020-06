El sentido mensaje que la madre de Fernanda Maciel le mandó a su hija fallecida

Este miércoles se cumple un año desde que fuera encontrado el cuerpo sin vida de Fernanda Maciel por la policía chilena, y los misterios en torno a su muerte continúan.

Debido a lo anterior, la madre de Fernanda, Paola Correa, asistió al matinal “Hola Chile” de La Red, y compartió una emotiva carta que le dedicó a su hija, haciéndola pública para todo el país.

LA CARTA

Como pasa el tiempo. Hoy, 24 de junio, ya se cumple un año de haberte encontrado. En aquel lugar donde a los cuatro vientos grité tantas veces que estabas y nadie me escuchó.

Siempre que quiero verte tengo que cerrar mis ojos y buscarte en los recuerdos que tengo de ti. Viajar por ellos y así vuelvo a encontrarme con tu risa, tus llantos y escucharte cantar y verte bailar. Y por qué no decirlo, sentirte rabiar.

Me hace falta ese ‘mamita te amo’ que me decías siempre cuando me pillabas cocinando o haciendo cualquier cosa en la casa. Acompañado de un abrazo y un fuerte beso en la espalda. Sobre todo cuando andabas con la cuerda.

Fernanda Maciel Correa, seguiré gritando tu nombre y el de tu hija Josefa al cielo. Seguiré caminando días y noches si es necesario, hasta llegar a hacer justicia por ti y por todas las que hoy no están. No me iré de este mundo hasta cumplir mi segunda promesa. Te amo eternamente, tu madre.