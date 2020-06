Felix Soumastre molestó a Edmundo Varas por el día del padre y este le contestó de una particular forma: “Tranquilo papá”

“Tranquilo Papá” es la recordada frase que una vez la ocupó Edmundo Varas para hacer callar a Felix Soumastre en el recordado reality “Amor Ciego“.

De aquello ya han pasado varias años, pero continúa en la cabeza de ambos, como se pudo evidenciar este domingo, después de unos mensajes que intercambiaron los ex chicos reality por medio de Twitter.

“Esta mañana, muy temprano, recibí el amor infinito de mi hija. Son las 3 de la tarde y el mayor aún no se pronuncia. Que mal agradecido que eres @EdmundoVarasA“, le lanzó Soumastre a Varas.

Y la respuesta de este último no tardó en llegar. “Lo siento, no tuve una buena noche. Acabo de leer tus mensajes de whatsapp, no te he olvidado. Feliz Día del padre ¡Tranquilo papá!“.

Tras ello, los seguidores de ambos festinaron con los mensajes y siguieron la broma como cada uno quiso.

