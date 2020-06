Usuarios aseguran que el padre de Camila Recabarren es igual a Chayanne

“Hoy es el Día del padre !!! Y ufff que decir de mi papá… papá presente, responsable, atento, preocupado, nos regaloneó, nos incentivo a que hiciéramos DEPORTE, se sacrifico en turnos 7X7 se perdió fiestas importantes pero siguió siguió siguió por el por nosotros… me llevó mil veces desayuno a la cama, cuantos cerros y excursiones”, comenzó diciéndole Camila Recabarren a su padre por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

En esa línea, añadió que “Tbn me enseñó a MAESTREAR…. cosa que amo… me tenía toda la tarde noche con una linterna alumbrándole una lavadora, un circuito eléctrico ⚡️ etc!…. me enseñó de amistades, me entregó valores, trabajo en la confianza… (costó pero por mi lado) siempre preocupado de mi corazón de mi estado de ánimo sobre todo ahora de grande… siempre recibo llamadas de él en los momentos precisos… GRACIAS PAPÁ por tanto!! ❤️ te amo y te tengo un presente de @rdlasamericas así que pronto nos veremos para abrazarnos”.

Tras estas palabras de la modelo, fueron decenas de usuarios que aseguraron que el progenitor de Camila era igual que el cantante Chayanne.

¡Juzgue usted mismo!