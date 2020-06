La tremenda sorpresa de Ricardo Arjona a una auxiliar de enfermería chilena

Ricardo Arjona sorprendió con una videollamada a la auxiliar de enfermería Kathetine Rodríguez, quien tiene 35 años y desde los 9 es fanática del cantante guatemalteco.

El cantautor le dedicó dos interpretaciones en una conversación que duró aproximadamente 15 minutos.

“Casi me desmayo, las piernas me tiritaban. El corazón casi se me salió por la boca“, sostuvo en conversación con Las Últimas Noticias la mujer que vive en Colina y trabaja en el Hospital Militar.

¿Cómo se dio el contacto entre ambos? Días antes ella estaba en su casa, en cuarentena preventiva por coronavirus, y se inscribió en la plataforma por internet del compositor. Poco después, recibió un llamado de los encargados para preguntarle su opinión sobre el último disco del cantante, pero para su sorpresa, a los instantes después apareció el propio Arjona para dialogar con ella.

“No lo podía creer, me puse a llorar. Le dije que soy fan desde 1994, cuando mi mamá, Graciela Beltrán, compró el casete “Historias, donde venían “Señora de las cuatro décadas” e ‘Historias de Taxi'”, indicó la joven.

Katherine relata que su mamá murió repentinamente de un ataque al corazón hace tres años atrás y en su despedida le pusieron el tema “Mi señora se está poniendo vieja”, que trata sobre el cariño de mamá, tema que le pidió a Arjona que se lo entonara.

“Me dijo que ya no toca ese tema en los conciertos, pero tomó su guitarra y me cantó la primera parte. También le dije que para el bautizo de uno de mis hijos puse su tema “Nada es cómo tú”, el cual asegura que también se lo cantó.