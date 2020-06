Científicos descubren al primer mamífero chileno de la era de los dinosaurios

Los mamíferos más antiguos de Chile de los que se tenía conocimiento correspondían a especies que habitaron este territorio entre 38 y 46 millones de atrás, durante el Eoceno, cerca de 20 millones de años después de la extinción masiva que puso fin a la era de los dinosaurios. Ese registro, desde hoy, lo tiene el Magallanodon baikashkenke, el primer mamífero del Cretácico descubierto en Chile que vivió hace unos 74 millones de años en la Región de Magallanes junto a grandes saurópodos, como el titanosaurio.

El hallazgo fue realizado por un grupo de científicos en el marco del Proyecto Anillo Registro Fósil y Evolución de Vertebrados, que lidera la Universidad de Chile e integra el Museo Nacional de Historia Natural y el Instituto Antártico Chileno (INACH). Su denominación como Magallanodon fue motivada por los 500 años de la circunnavegación de Hernando de Magallanes, y baikashkenke (valle del abuelo en tehuelche) para homenajear al pueblo patagónico que habitó este territorio.

El inédito fósil corresponde a “una nueva especie y nuevo género de gondwanaterio, bastante distinto a lo que se conocía” afirma Alexander Vargas, investigador de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile y director del proyecto, quien agrega que además “representa el registro más austral de un gondwanaterio del Cretácico en el mundo”.

La especie fue identificada a partir de piezas dentales encontradas en febrero del 2017 en el valle del río Las Chinas, cerca de las Torres del Paine. “Ese año dimos con las primeras piezas molariformes. Después, el 2018, 2019 y este año seguimos realizando campañas en el mismo sitio y han seguido apareciendo materiales de esta misma especie”, relata Sergio Soto, investigador de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile que fue parte de este trabajo.

¿Qué es un gondwanaterio?

Una representación del ilustrador en ciencias Mauricio Álvarez, elaborada a partir de la investigación, da cuenta del aspecto de este animal que superficialmente parece un roedor gigante, pero que no lo es. Alexander Vargas aclara que esta especie era un mamífero herbívoro primitivo que habitó el Hemisferio Sur, que se encuentra en un punto evolutivo intermedio entre mamíferos ovíparos (como los ornitorrincos y equidnas) y los marsupiales, (como los koalas y zarigüeyas).

“Era de un tamaño bastante grande para las dimensiones que alcanzaban los mamíferos en la era de los dinosaurios, que eran por lo general muy pequeños, como del tamaño de una laucha. Este animal debe haber tenido proporciones similares a las de un coipo”, detalla el investigador de la U. de Chile. Otra similitud con los roedores eran sus dientes, particularmente sus incisivos, con los que cortaban su alimento, “pero ellos desarrollaron incisivos grandes aparte de los roedores, ambos grupos evolucionaron de manera independiente”, aclara.

Dinosaurios y bosques

Hace 74 millones de años Magallanes, y esta zona de la Patagonia en particular, era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. El ambiente que habitó el Magallanodon baikashkenke habría sido un entorno mucho más cálido, con humedales, helechos, bosques frondosos y grandes dinosaurios.

Al respecto, Alexander Vargas, señala que la reconstrucción realizada por Mauricio Álvarez “ilustra muy bien las condiciones de vegetación que tuvo este lugar. En el mismo lugar del hallazgo se han encontrado plantas fósiles de Equisetales, y también restos de saurópodos, como el titanosaurio”.

La investigación fue publicada en el último número del Boletín del Museo Nacional de Historia Natural bajo el nombre “First Mesozoic mammal from Chile: the southernmost record of a late Cretaceous Gondwanatherian”.