Tras una década pandas del zoológico de Hong Kong se aparearon de forma natural

Dos osos panda en el zoológico Ocean Park de Hong Kong copularon de manera natural este lunes en la mañana, tras diez años intentado que se reproduzcan.

La hembra Ying Ying y el macho Le Le, de 14 años, mostraron signos de entrar en etapa de apareamiento a fines de marzo, luego que el zoológico cerrara al público desde el 26 de enero por el coronavirus.

“Llegaron en 2007 y comenzamos a intentar que se aparearan desde 2010, sin éxito hasta hoy tras años de ensayar y aprender”, explicó el director de operaciones y conservación del parque Michael Boos. “Su proceso natural nos entusiasma mucho, porque las chances de un embarazo por sexo natural es más alto que por inseminación artificial”, señaló.

La población en libertad de este mamífero es de unos dos mil ejemplares, y tras grandes esfuerzos de conservación hace unos años se logró cambiar su estatus de “en peligro” a “vulnerable” ante la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) April 6, 2020