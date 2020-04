Evelyn Matthei tuvo tenso round con Monserrat Álvarez debido a los permisos de circulación

Gran polémica ha generado el pago de los permisos de circulación, ya que cientos de personas se han aglomerado en distintas municipales nacionales, pese a la medida del distanciamiento social producto del coronavirus.

De esto estuvo hablando Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, en Contigo en la Mañana, donde culpó a algunos parlamentarios por el caos que esto ha producido.

“Los parlamentarios no tenían facultad para legislar sobre los permisos de circulación. Se les ocurrió evitar los partes de la policía, pero esto generaba después pagar la multa con intereses a futuro. Fue una comedia de equivocaciones que generaron esa aglomeración. Se metieron a legislar en materia que no tenían facultad”, partió diciendo la jefa comunal.

Posteriormente, fue interpelada por Monserrat Álvarez, quien le dijo: “Pero usted alcaldesa también es parte de esa comedia de equivocaciones. Porque subió un video invitando a la gente a pagar el permiso el día 30 y desencadenó toda esa preocupación en los chilenos“.

“¿O sea decir la verdad es peligroso?”, preguntó Matthei, para luego señalar que “yo llamé a la gente de Providencia, que se haya viralizado no es tema mío. Pero nosotros solo estábamos pagando online, por lo que no se habría producido ninguna congestión“.

En esa línea, sostuvo que “yo le quiero comentar cómo hubiera sido la reacción de la gente, creyendo que podía pagar después. Nadie se lo había dicho. Aquí la principal responsabilidad es de parlamentarios que empiezan a legislar sin tener facultades y que finalmente terminan legislando mal“.

Luego, Julio César Rodríguez aseguró que dicha situación se habría evitado “si se hubieran puesto de acuerdo todas las entidades, para así poder anticiparse. No un día antes como sucedió“.

“Si los parlamentarios no hubieran hecho su ley no habría pasado, yo solo hice lo de advertir sobre algo que era cierto, de pagar con intereses en una sola cuota. Pero los parlamentarios no estuvieron conscientes de eso“, sentenció Matthei.