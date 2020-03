Desgarrador: Captan a abuelita llorando en un supermercado tras ver la góndola vacía

Esta semana, una desoladora fotografía ha dado la vuelta al mundo y generado cientos de críticas por cómo hemos manejado la crisis que ha traído el coronavirus.

La imagen ha provocado que muchas personas hagan un llamado a tomar conciencia al momento de abastecerse para pasar la cuarentena en sus respectivos hogares, ya que podemos ver a una abuelita llorando al ver la góndola del supermercado vacía.

La desgarradora imagen la compartió el periodista Sebastian Costello en su cuenta de Twitter, junto con el texto: “Mediodía de hoy, en el supermercado Port Melbourne Coles. Pasillo de comida enlatada. La señora de edad avanzada estaba llorando. Esto captura a quien sufre el ‘yo primero’, la tendencia innecesaria de las compras de miedo”.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020