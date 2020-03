Conocida directora chilena de documentales reveló cómo fue su experiencia contrayendo el coronavirus

La reconocida directora chilena de documentales, Carmen Luz -de 52 años- quiso revelar a sus seguidores la experiencia que tuvo contrayendo el coronavirus, contando los síntomas que tuvo y lo mal que lo pasó durante dos semanas.

Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, comenzó diciendo que “llevo 14 días en cuarentena con #COVID19 Escribo recuperada y entendiendo que muchos como yo vivirán el virus en casa sin mucha información y que ir a atochar un hospital no es opción. No tengo conocimientos médicos y cada caso es diferente, pero leer otras experiencias me ayudó”.

Tras ello, escribió el detalle día por día de cómo fue vivir con esta cruda enfermedad que ha remecido el mundo dentro de su cuerpo:

Día 0. 3 de marzo Probable contagio en escala Aeropuerto de Madrid? Día 1 Jueves 12 de marzo. Primeros sintomas. Dolor en el codo y en las articulaciones de las manos. Cefalea (Netflix ni hablar). Siento calor y pienso que es la calefacción.

Viernes 13 Día 2: Despierto con una leve conjuntivitis. Fiebre moderada y a ratos: 37,5./37,7. Luego comienzo a sentir irritación por la traquea que me hace toser mucho. Se parece a la tos seca del fumador (lo soy) pero constante. Toso porque rasca. Fatiga.

Día 3/4: Duelen los pulmones, arden y siento su forma. Tos y puntadas en la espalda. Falta un poco el aire. No respiro por la boca y lo hice. Sudoración. Sospecho: es Coronavirus. Vivo en Londres y UK canceló test para la población. NHS pide no ir al hospital y pasar en casa.

Día 5. El peor. Tos horrenda, diarrea, sudor y fatiga. Arden pulmones y todo el tórax. Llamo al 111 del NHS por 50 min. Por ser grupo de riesgo envían médico a casa. Vecinos se alertan. Doctora hace reporte por CV19 sin test el q solo es para hospitalizados. Cuarentena x 14 días. Dra. explica q dadas circunstancias al hospital solo van casos con grave insuficiencia respiratoria (sin habla) o desvanecimiento. La instrucción es pasarlo en casa. Líquido y Paracetamol para el dolor. Que estaré bien. Siento una toalla pesada y caliente sobre el pecho.

Días 6 y 7 Sudor, dolor toráxico, ardor pulmonar. No hay tos porque toser duele. No he perdido el apetito ni el gusto. Enfermedad se concentra en el pulmón. Tomo té con miel. Gracias a amiga hablo con broncopulmonar chilena por whatssapp. El miércoles ya me siento algo mejor. Doctora, que no quiere cobrarme, me aconseja dejar Paracetamol y que fiebre (leve e intermitente) opere. Que tome líquidos calientes, abrigo, evite cambios de temperatura y guarde estricto reposo y calma. Ver memes tontos y cariño de amigos me sube las defensas, estoy segura.

Día 8. Ya no arde solo aprieta el pecho. Viernes, estable. Sábado, regresa el moco a mi nariz seca por días. Me siento mejor. Baja fiebre 37,4. Domingo acá es día de la madre, me siento bien y me muevo, cocino. Día 11 Lunes: ¡recaigo! Dra x whatssapp me reta por no guardar reposo. Días 12/13 Dolor faringue y costras en la nariz. Me sueno con un poco de sangre por sequedad. Quieta en cama. Día 14: Pulmón aún resentido pero ya estoy ok, arrepentida de cada cigarro que fumé en mi vida. Soy parte del 70% de la población que se contagiará

Finalmente, sostuvo: “Esta fue mi experiencia. Los casos no son iguales. La mayoría solo sentirá fiebre y/o tos o será asintomático. Espero que contar esto ayude a quien tenga los síntomas y esté asustado. Calma. Esto pasará pero debemos cuidarnos, guardar reposo y ayudar a quien no puede hacerlo”.