De acuerdo al juez, las operaciones del Banco Central no se habrían concretado sin una decisión expresa de las máximas autoridades.

Mauricio Macri se reunió con la primera mandataria en Olivos pero indicó que no hablaron de la transición.

Al pie de la imagen que apareció esta mañana en las calles, figura una frase que dijo Francisco en Brasil: ''Nunca se desanimen, no dejen que la esperanza se apague''.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, aseguró que en su país no hay cepo cambiario. Escucha en ADN Radio Chile esta información de Prisa Radio.

Gobierno de Cristina Fernández relativizó advertencia del Fondo Monetario internacional de que sacará tarjeta roja a Argentina, si no se corrige el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- en los próximos días.

Cristina Fernández recordó que su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, señalaba que "el gran problema en materia energética" en Argentina había sido la desnacionalización de YPF. Escucha en ADN Radio Chile esta información de Prisa Radio.

Alejandro Guillier y reelección de presidenta argentina: "Para nosotros no son muchas noticias, ni buenas ni malas. Cristina Fernández no hace de las relaciones con Chile un tema de su política, no es suficientemente relevante para Argentina".