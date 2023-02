Mattel anuncia reboot de Barney: así luce la nueva imagen del icónico dinosaurio morado

Durante la jornada de este lunes Mattel anunció el relanzamiento de Barney, el emblemático dinosaurio morado del show infantil Barney y sus amigos, que se convirtió en un ícono para niños y niñas durante 14 temporadas.

Según lo que constató el medio The Hollywood Reporter, la marca del dinosaurio llegará con una nueva serie animada para 2024, siendo esta versión una renovada y diferente a la que protagonizaban personas en copóreos en la producción lanzada en 1992.

“Con nuestra versión moderna de Barney, esperamos inspirar a la próxima generación a escuchar, preocuparse y soñar en grande. Creemos que a los padres, muchos de los cuales recordarán con cariño al Barney original de su propia infancia, también les encantará el programa”, dijo al medio citado Fred Soulie, gerente general y vicepresidente y de Mattel Television.

Asimismo, la marca reveló que existe la posibilidad de que el dinosaurio morado llegue a la pantalla grande, todo esto acompañado del característico merchandising con línea de vestuario y accesorios dirigidos tanto a los fanáticos adultos como a los más pequeños, siendo las creaciones para el público adulto, las que continuarán con el sello del Barney de antaño.

Mattel announces the relaunch of the Barney franchise with an updated look of the dinosaur. pic.twitter.com/Yup6ilLHsl

— Pop Base (@PopBase) February 13, 2023