Hola Chile impactó con testimonio de joven acusado de matar a su padrastro: iría a la cárcel tras defender a su madre

Un impactante testimonio fue el que presentaron en Hola Chile. Uno donde un joven de nombre Camilo Aliste contó su verdad respecto al crimen de su padrastro.

Resulta que el joven fue condenado por el asesinato de Patricio Rodríguez, pareja de su madre, a quien habría apuñalado tras encontrarlos en medio de una discusión.

Un hecho que ahora tiene al joven al borde de la cárcel, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago determinara que Camilo es culpable del delito de homicidio simple, arriesgando hasta 5 años y 1 día de prisión.

Por eso, el acusado decidió ir hasta el programa de La Red, donde junto a su abogado Marcelo Aceituno contaron parte de su versión, antes de que se lea la sentencia el próximo 21 de diciembre.

La defensa de Camilo Aliste

Así, el joven relató parte del caso que comenzó el pasado 6 de octubre, cuando presuntamente Patricio agredía a su progenitora y él terminó apuñalándolo.

“Sentía que si no corría más rápido no iba a alcanzar a ayudarla… el mensaje, los gritos y salí, fue todo súper rápido”, contó el ahora imputado.

En tanto, el relato de Victoria Fuentes, madre de Patricio, señaló que “es todo mentira” y que “yo estaba saliendo del dormitorio cuando veo que entra este cabro y le pega dos puñaladas… ese día ella (la pareja de Patricio) le dijo a mi hijo que no quería verlo nunca más”.

Frente a estas dos versiones, Camilo visitó el estudio y fue entrevistado por Julia Vial. Y ahí manifestó que, tras la decisión de la justicia de declararlo culpable, “no esperaba eso, sentí que se pasó por alto todo lo que sufrimos, los años de violencia que vivimos… no entiendo, no me cabe en la cabeza”.

Y agregó que “encuentro injusto que yo me vaya preso”, expresándole a la animadora que “gracias por escucharme y darme un espacio para contar lo que está pasando y que se pueda hacer justicia”.

De esta forma, ahora solo queda esperar para ver qué va a ocurrir con el impactante caso de Camilo, cuyo destino se decidirá en los próximos días.