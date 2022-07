Gonzalo Ramírez y su brutal descargo contra el Tren de Aragua: “Se me está saliendo la cadena”

Gonzalo Ramírez no se aguantó. Y expresó con todo su opinión contra el llamado Tren de Aragua en el matinal Buenos Días a Todos.

Es que mientras hablaban de este conocido grupo de delincuentes, el periodista perdió los estribos y planteó su opinión al respecto.

Todo luego de que en el programa comentaran la información de que varios gendarmes de la cárcel de Arica pidieron que varios de sus miembros, recluidos en el lugar, fueran trasladados a otro penal.

Esto porque el grupo se ha expandido y continuaría extorsionando y amenazando de muerte a nuevas víctimas, declaraciones que hicieron explotar al periodista.

Gonzalo Ramírez y su molestia

Así, el animador dijo de entrada que “siempre que se habla de estos temas, se habla mucho del populismo penal, pero por qué tanta consideración con sujetos de esta calaña”.

Y agregó que “dicen (por el traslado) ‘no, porque van a estar lejos de su abogado’. Bueno, que hablen por teléfono, si al abogado no lo necesitan para que le ponga el ‘tuto’ ni el ‘tete’”.

Luego, señaló “perdón, a lo mejor se me está saliendo la cadena, pero me molesta eso, tanta consideración que a veces no se tiene con otras personas”.

E indicó que “yo creo que acá debemos asumir que tenemos un problemazo y creo que requerimos de la mayor generosidad. Esto no se produjo este mes, se viene fraguando poco a poco, pero hace rato”.

Finalmente, Gonzalo Ramírez hizo un llamado a “trabajar todos juntos en esto. Ojalá trajéramos a los expertos de aquellos países que han tenido en algo éxito frente a estos peligros”.