Ex participante de The Voice Chile reveló cómo es realmente Yuri detrás de cámaras

The Voice Chile arribó a los cuartos de final, una etapa más que decisiva en el programa de canto que es emitido por las pantallas de Chilevisión, con estrellas como coaches, entre las que destaca la cantante mexicana Yuri.

Junto a Cami, Beto Cuevas y el dúo Gente de Zona, Yuri conforma en esta temporada al panel de jurados que compiten entre sí para llegar a la final con un participante que les de el triunfo en The Voice Chile.

Cuando empezó el programa, la cantante de “Maldita Primavera” llamó la inmediata atención del televidente. Además, se ha mostrado como una persona cariñosa y cercana con sus pupilos.

En esa línea, muchos espectadores se interesaron en saber si Yuri es realmente como se muestra en The Voice Chile. Quien salió a aclararlo todo fue el ex participante del programa, Luis Rivas.

¿Cómo es Yuri detrás de las pantallas?

Luis Rivas acudió a su cuenta de Instagram para aclarar cómo es Yuri cuando se apagan las luces en The Voice Chile. Allí, realizó la siguiente publicación:

“Muchos me preguntan, cómo es Yuri? Es como se muestra en pantalla o es una imagen para la tele nomas? Ella es así y mucho más! Es una persona sencilla, humilde, cercana, preocupada y muy buena onda! Ella y Rodrigo, su esposo, son un amor. Estas fotos son de hace unos días que nos invitaron a almorzar, y pese a que yo ya estoy fuera del programa, seguimos en contacto y me siguen invitando a compartir con ellos ❤️”, reveló emocionado el ex participante de The Voice Chile.

La publicación generó inmediatas interacciones, con más de 3 mil 600 likes al cierre de esta nota.