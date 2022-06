Daniel Alcaíno y su regreso a las teleseries: “He vivido un proceso de adaptación importante al género porque no lo veo, no lo consumo”

Ciudadano ADN conversó con el actor nacional Daniel Alcaíno, quien se encuentra realizando un nuevo show humorístico titulado “Yerko Puchento presenta ‘Chile; de Tic a Toc’”, al mismo tiempo que protagoniza la nueva teleserie de la tarde en Mega, “Hasta encontrarte”.

Sobre este último punto, Alcaíno se refirió a su rol de galán dentro de la producción audiovisual, manifestando entre risas que busca poner de “moda al galán feo en la televisión”.

“Le doy las gracias a (María Eugenia) “Quena” Rencoret por ver algo en mí que nadie más vio”, señaló el actor.

En esa línea, Alcaíno afirmó que esta teleserie es un desafío profesional, ya que no es muy cercano a este tipo de producciones. “Yo he vivido un proceso de adaptación importante al género porque no lo veo, no lo consumo”, dijo.

Sin educación para teleseries

A esto se suma la poca preparación frente a una producción televisiva de este tipo, ya que el actor señaló que hacer teleseries no se enseña en las escuelas de teatro -o al menos en el periodo cuando él estudió-.

“Nos enseñan teatro y la televisión es otra cosa, es otro género y estoy gozando aprender a regular esa perilla. Otra cosa es con guitarra, en teatro te enseñan que (la TV) es la pasta base de la actuación, pero si tu trabajas se puede mejorar y eso es lo que ha hecho Mega”, añadió.

Pero estar de vuelta en la pantalla chica no solo ha significado nuevos retos, puesto que ha conllevado un reencuentro con viejos amigos. “Antes del estallido (social) yo trabajaba solo y ahora me reencontré con la tribu, con la familia, veo a (Alejandro) Trejo y no paramos de hablar, cada vez que terminamos una escena con la Coca Guazzini le digo que buena actriz eres”, señaló el actor.

42 días en la oscuridad

Aprovechando la instancia, Daniel Alcaíno comentó su participación en la primera serie de producción 100% nacional para Netflix, “42 días en la oscuridad”, serie que narra una historia inspirada en el homicidio de Viviana Haeger en 2010.

“El tratamiento que hizo Claudia Huaiquimilla y Gaspar Antillo fue sutil y se puso en relevancia la vida de Viviana más que su ausencia”, señaló el actor, en referencia al morbo con el cual según él, fue tratado este caso en los medios, principalmente en la televisión.

Al ser consultado sobre cómo fue aproximarse a un personaje como Mario Medina, el cual está inspirado en la figura de Jaime Anguita (esposo de Viviana Haeger), Daniel Alcaíno sostuvo: ”Tuve la suerte -o no suerte, no sé- que me tocó hacer una persona que todos conocían, un referente y mis otros colegas tuvieron que construir con cosas que no habían visto“.

“Tenía que estar tranquilo, aunque todo me apuntara a mí no me voy a mover. Era difícil el desafío porque soy chispita y aquí había que frenarse y guardarse, es más, tenían una pieza especial, como una bodega, donde decían encierren a Daniel”, señaló.

El sorprendente recibimiento nacional

De ese modo, el actor apuntó que le sorprendió el recibimiento de la serie en el mundo y en especial en Chile, ya que tenía miedo del “chaqueteo nacional”.

“En la previa a esto uno se basa equívocamente en las redes sociales, y ahí generalmente la gente echa andar su mala onda (…) Pero me sorprendió para bien y el mismo día que se estrena la gente decía, que orgullo tener a todo este grupo de actores chilenos”.

“El cine y hoy la series son los mejores embajadores de nuestro país, a pesar de la historia terrible subyace este paisaje que se impone como un personaje protagónico, la niebla, los lagos, las lluvias, el frío, las araucarias, eso atrae mucho”, indicó.

Del tic al toc

Daniel Alcaíno presentará su show “Yerko Puchento presenta ‘Chile; de Tic a Toc’”, este 24 de junio a las 20:30 horas en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en Mallinkrodt 76, Providencia. En tanto, las entradas se encuetran disponibles en sangines.cl

Por medio este espectáculo el actor busca condensar con un toque humorístico las vivencias de estos últimos años en el país, desde el estallido social hasta la Convención Constitucional, y tal como él mismo Alcaíno declaró, desde los “tic de Piñera hasta los toc de Boric”.