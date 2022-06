“Bájate del avión”: Pamela Lagos se refirió a la difícil enfermedad de su esposo y reveló tensa situación que vivieron al descubrirla

La psicóloga Pamela Lagos participó del último capítulo de La Divina Comida, junto a Evelyn Matthei, Jordi Castell y José Andrés Murillo.

En el espacio, la especialista reveló difíciles momentos que ha vivido junto a su esposo, Felipe Vásquez, quien padece de cáncer.

“Yo tenía 7 meses de embarazo y a Pipe le descubrieron una leucemia linfoblástica aguda, pero el problema es que cuando se la descubrieron él ya estaba muy grave, el 89% de su sangre era cáncer” explicó.

Sobre cómo le detectaron la enfermedad a Vásquez, Lagos explicó que fue de forma “aleatoria”, puesto que en primera instancia le solicitó a su esposo que se realizara algunos exámenes, porque estaba bajando de peso sin razón alguna.

La forma en la que la pareja se enteró de la enfermedad de Vásquez

“Me dan los exámenes, ese día viajábamos a Conce porque era la última vez que yo iba poder viajar porque yo estaba muy embarazada. Estábamos en el aeropuerto y al Pipe lo llaman del laboratorio que algo había salido muy mal y que tenía que irse ahora a repetir este examen”, indicó Pamela, haciendo énfasis en que Felipe no le tomó mucho el peso a la situación.

Luego, Pamela dice que le envió los exámenes a una prima que es médico. “Me dice: ‘llévatelo a la clínica ahora’. Yo no, vamos a Conce. ‘Bájate del avión’, y me dice: ‘no va a llegar a Conce, bájate'”.

Producto de que la situación ocurrió en medio de la pandemia, su esposo estuvo en tratamiento, internado y aislado por vidrios y trajes especiales, sin poder volver a su casa durante 8 meses.

Pamela contó que lloró mucho, hasta que uno de sus hermanos, “Caco”, le dijo que se preocupara de que su hija tuviera papá.

“Me paré frente a este vidrio y le dije, mira hue…, yo no soy fea, soy inteligente y esta cabra chica va a ser exquisita, si tú no sales de acá en algún momento yo voy a conocer a alguien más y ella le va a decir papá a alguien más. Se para y me dice ‘yo no me voy a morir‘”, relató.

La relación de Pamela Lagos con Felipe Vásquez