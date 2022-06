Hace días que está entre lo más comentado el fin de la relación de Shakira con Gerard Piqué. La cantante colombiana y el futbolista blaugrana iniciaron el proceso de separación tras 12 años juntos. Y en De tú a tú el animador Daniel Fuenzalida reveló que tuvo un coqueteo con la artista, autora de hits como Chantaje, La tortura y Suerte.

En una conversación con el conductor del programa, Martín Cárcamo, el ex panelista de Primer Plano habló sobre la vez que conoció a la cantante colombiana en una discoteca en Iquique.

La historia de Daniel Fuenzalida y Shakira

“Nosotros estábamos en el Extra jóvenes y nos invitan a todos los medios de comunicación a una fiesta en la discoteque ‘Heaven’ porque venía esta niña colombiana que estaba con éxito“, relató el comunicador.

Y luego agregó: “Cuando llegaba uno a la discoteque te daban un prendedor con una flor. Cuando me toca el turno de Shakira yo le regalo esa flor. Le dije ‘toma Shakira esto es para ti’, me había tomado dos sours”, dijo riéndose. Sin embargo, en ese momento el animador de Extra Jóvenes no esperó tener tanto éxito con su obsequio.

“Nos sentaron en una mesa y cuando pasa nuevamente me ve, me dice ‘todavía tengo tu flor’“, expuso después. Era tanto lo bien que se había llevado con la cantante colombiana, que más adelante propuso realizar un despacho en directo de Extra Jóvenes con ella.

“Entonces dijimos, ‘por qué no hacemos un móvil desde el Hyatt donde está Shakira’ y yo inventé este cuento, le dije al Fido, el Fido apoyó, entonces está Shakira, sale al aire, abren el plano, ella ve el monitor y dice ‘tú eres el mismo que estaba anoche con las flores’“, contó Fuenzalida.

El reencuentro con Shakira en Las Urracas

Y no mucho después, durante la noche de ese día, volvió a encontrarse con ella en una fiesta en su honor en la discoteca Las Urracas, donde él pudo acceder al VIP. “Estuvimos en la noche juntos tirando la talla y todo el cuento y eso (…) el remate no lo puedo contar acá“, confesó el presentador televisivo, que se encontraba acompañado de su hija cuando contó la anécdota.

Previamente, en Me Late Prime, el ex “Huevo” narró sobre la vez que tuvo una cena con la artista colombiana. El director del sello de Shakira lo invitó y esto habría sido después de ese affaire en Las Urracas. “Fui a la comida, hasta que quedamos solos… la besé y luego fuimos al lobby del hotel”, comentó Daniel Fuenzalida, que no continuó más allá con la cita.

Escucha acá la anécdota de Daniel Fuenzalida: