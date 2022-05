El equipo de Contigo en la mañana se encontraba realizando un seguimiento al operativo policial en Barrio Meiggs, cuando uno de los comerciantes ambulantes rompió con la barrera conformada por Carabineros y fue directo hacia ellos. Inmediatamente fue controlado y contenido, pero su momento no acabaría ahí.

Mientras corría, el sujeto gritó: “¡Periodista, periodista! Soy yo, no iba hacer nada“, antes de ser agarrado por los policías en el lugar.

“¡Por favor, quiero conversar! Oigan a mi mamá se la llevaron con patente, con todo. Nos tienen acá amedrantados. Le llevaron las cosas, la plata. (…) Por favor, no hago nada yo”, exclamó el comerciante ambulante durante su arresto.

En ese instante, este mismo sujeto acusó que funcionarios de Carabineros le habían golpeado por la espalda, para luego ser trasladado por estos hacia el vehículo policial. Y así posteriormente, protagonizar una escena que no fue lo suficientemente creíble para algunos de los presentes.

“Que es bueno para el teatro”

El comerciante ambulante antes de ser metido al automóvil de Carabineros, acusó: “¡Me están pegando, me está pegando abajo!“, para luego gritar en señal de dolor y exclamar: “¡Ya me voy a subir!”.

En ese momento fue ingresado en el vehículo policial, no sin antes provocar la risa de Monserrat Álvarez. “Oye que es bueno para el teatro“, remató entre carcajadas la conductora de Contigo en la mañana.

Revisa el momento a continuación: