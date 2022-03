Diez años antes de que ocurriera el estallido social, Iván Núñez conducía el programa Psíquicos por las pantallas de Chilevisión. Allí, participaba una tarotista que reveló algo inesperado.

El recuerdo de la tarotista en Psíquicos se transformó en un clásico viral. En ese programa, Iván Núñez conducía la competencia entre personas con supuestos poderes paranormales. Ellas debían superar distintas pruebas para no ser eliminadas.

Una de esas participantes de la competencia de Chilevisión era una tarotista que predijo el estallido social, 10 años antes de que ocurriera.

La predicción de la tarotista en Psíquicos que sorprendió a Iván Núñez

“Veo que hay un poco de ansiedad, como cuando uno corre por buscar algo. Es consecución de una meta, como un estallido“, dijo la mujer en esa oportunidad. Frente a ella había una incógnita imagen cuando de pronto apareció Sebastián Piñera.

El impactante momento fue recordado ahora por Iván Núñez en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 130 mil seguidores. Allí, publicó el video de esa emisión y sorprendió a sus fanáticos de la conocida red social:

“Contexto… hace 10 años en @chilevision me tocó conducir Psíquicos, dirigido por Juan Pablo González y que tuvo como jurados a @leonpopovych y @pablomack”, escribió.

En esa misma línea, aclaró: “La temática siempre me resultó ajena, pero la respeto. Hoy mi querida @soulenpiscis me envío este video que circula en #twitter. En el 2012 esta participante habló de ‘estallido’ y gente corriendo, sin saber la imagen que estaba oculta….juzgue usted”.

El video no tardó en generar reacciones. Al cierre de esta nota superaba las 25 mil reproducciones. Además, tenía más de cien comentarios de internautas sorprendidos con el recuerdo del animador de televisión.

“Ahora me pase el contacto de la señorita que quiero visitarla aun esa semana 🙆🏻‍♀️😂💋🥂🌹”. “Yo estuve entrevistada en este programa q tu conducías y era excelente y muy increíble 😍”. “Siiii me acuerdo y tu regio como siempre!!!!👏👏👏”. “Puedo decir que lo vi completo ,porque me encantan estos temas (no recordaba esta parte…wuauu !!😨)..Saludos Ivan ,eres tan versatil ,porque has estado en diferentes roles y siempre profesional y seco como diria mi hija 😊👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió.