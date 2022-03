Este domingo debutó la segunda temporada de De Tú a Tú, programa de conversación conducido por Martín Cárcamo que incorporó a personajes internacionales tal como el Puma Rodríguez.

El animador llegó hasta la casa de José Luis Rodríguez en donde conversaron de aspectos íntimos de su vida y carrera profesional. Entre los anteriores, su niñez, trabajo, matrimonio y enfermedad.

Fue justamente esta última temática una de las que más comentarios generó en redes sociales tras la emisión de la segunda temporada de De tú a Tú.

El artista que fue diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática a fines de los 90 se refirió a esta etapa de su vida.

“Traté de ocultarlo. Me empezó el 2000, estaba grabando y sentí que el tono me bajó y que no podía llegar. De ahí comencé el declive. Intuyo que, como soy cantante, los pulmones seguían funcionando y funcionando, hasta que llegó un momento en que era tanta la fibrosis, que ya va llegando a la parte de arriba”, contó en la conversación.

“Seguí para cumplir con la gente. Se cumplió y canté, pero ya no podía ocultarlo más. Dije ‘me pongo oxígeno, no doy más, y me voy a Miami a internarme’”, añadió.

El Puma Rodríguez le contó a Martín Cárcamo que pasó 8 meses en la espera de un donante. “Cuando no puedes respirar, hermano… tú puedes pasar sin comer varios días, sin tomar agua varios días, pero sin respirar, ni un minuto”, recordó.

“Yo tenía 50 pies de cable desde mi cuarto hasta acá para poder moverme por acá. Yo tenía que usar 20 litros de oxígeno para bañarme. Con esta enfermedad tú no puedes ni calzarte ni vestirte, te conviertes en un niño de 2 años”, dijo.

Finalmente lo operaron con 75 años cumplidos, en un caso único en el mundo, y saca lecciones de la experiencia. “Me creí el cuento años atrás. Se me notaba en la pedantería, en lo sarcástico. Pero llega un momento en que viene Dios con un alfiler y te desinfla y quedas como un pavo real despaturrado y tienes que volver a empezar y darte cuenta que la vida no es del ego ni del orgullo. Que debes tener la humildad de reconocer el valor de la persona que tienes al frente”, expresó.

“Por eso es importante la donación de órganos, una sola persona puede alargar la vida a 10 más”, señaló el artista que recibió un trasplante de pulmón.

“La vida es el día a día”

Desde entonces, asegura que no le tiene miedo a la muerte. “Yo estoy tratando de que mi mujer tenga el menor problema posible. Dejar las cosas en orden para que no haya peleas, dejar todo por escrito”, contó el artista venezolano que tiene 79 años.

“De la vida espero arrancarle lo más que pueda. La vida hay que planificarla como si no te fueras a ir y vivirla como si hoy fuera tu último día. Porque tú no sabes si vas a amanecer, tienes fe de que vas a seguir. Yo creo que tienes que planificar para un año, dos, cinco, pero tengo el día de hoy nada más para eso. La vida es del día a día, no es del ayer ni es del futuro, sino del ahora”, reflexionó.

Hay que destacar que en su debut, la segunda temporada de De tú a tú el espacio a cargo de Martín Cárcamo alcanzó una media de 11,7 con peak de 15,1 unidades entre las 22:30 y las 00:23 horas. En el mismo horario, el resto de los canales quedó así: Chilevisión 12,8; Mega 7,3; TVN 4,1 y La Red 1,6 puntos. En su primera temporada había promediado 8,2 puntos de rating.

Por su parte, las redes sociales no sólo elogiaron a José Luis Rodríguez, sino que además Martín Cárcamo se llenó de elogios.

En tanto, De tú a tú es trasmitido todos los domingos después de Tele13 Central, por las pantallas de Canal 13.

