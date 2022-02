Suspendieron a Whoopi Goldberg de su programa por polémico comentario sobre el Holocausto

ABC News, famosa cadena de televisión en los Estados Unidos, suspendio a la animadora de The View, Whoopi Goldberg, por polémicas declaraciones sobre el Holocausto.

A través de un comunicado, el presidente de la cadena, Kim Godwin, fue severo: “Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”.

Además, el texto sumó: “Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”.

Según el comunicado, “toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos“. Así lo expresó en nombre de la cadena por el comentario de Whoopi Goldberg sobre el Holocausto.

¿Qué dijo Whoopi Goldberg sobre el Holocausto?

El pasado lunes, después de la Jornada Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Whoopi Goldberg brindó declaraciones en The View que no pasaron desapercibidas.

El episodio generó duras críticas en redes sociales y la misma Whoopi Goldberg tuvo que publicar en su Twitter una disculpa pública:

“En el programa de hoy dije que el Holocausto ‘no es un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre’. Como dijo Jonathan Greenblatt de la Anti-Defamation League, ‘El Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior’. Reconozco mi error”, escribió la también actriz.

Además, sumó: “El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso jamás vacilará. Lamento haber causado dolor. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg“.

Este lunes, durante una discusión con el panel del programa The View, lo que dijo Whoopi Goldberg fue: “Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial”.