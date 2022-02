Kathy Contreras se unió a “Aquí se baila” a meses de convertirse en mamá

La noche del lunes Kathy Contreras se unió a la competencia de Aquí se baila… talento por sobre la fama, programa de danza y famosos de Canal 13.

Es así como la participante llegó junto a Diego Espinoza para demostrar su talento sobre la pista de baile para mostrarse ante el jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Fran García-Huidobro.

La pareja fue la sexta en presentarse en el último capítulo emitido, en donde interpretaron el tema Never tear us apart de INXS. Sin embargo, no lograron convencer a los jueces.

Mientras la profesora Connolly les hizo notar que les faltaba ensayo, García-Huidobro calificó su coreografía al nivel de “un campamento de verano”. Katinas los evaluó con un 4.

Con esto Kathy Contreras figuró de inmediato como una nueva candidata para la eliminación de este martes, uniéndose a Gianella Marengo y Yasmín Valdés, quienes deberán defender su cupo en Aquí se baila.

Por su parte, los televidentes manifestaron su acuerdo con la opinión de los jueces a través del hashtag #AquiSeBaila. Finalmente, el programa que es transmitido después de Tele13 Central logró marcar un total de 10,4 puntos de rating.

A siete meses de dar a luz

A pesar de las opiniones del jurado, Kathy Contreras agradeció la oportunidad de presentarse en el capítulo. “Hoy parte un nuevo desafío junto al mejor partner”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram. “A sumar experiencias”, añadió en la misma red social que suma más de 439 mil seguidores.

Es así como Kathy se suma a siete meses de convertirse en madre. “Fue la decisión con más terror que me ha tocado tomar”, expresó sobre la decisión de tener una hija.

“La más desafiante y hermosa al mismo tiempo, tuve un bello embarazo y hoy la maternidad, si bien me tiene cansadita, no cambio este momento por nada: el mejor regalo del universo es crecer a través de la maternidad, es un cambio que te empuja con un fuego tremendo para ir por esa vida que quieres y mereces”, dijo sobre su maternidad hace un tiempo.